Regionali, Decaro verso il no

Decaro verso il no alla candidatura come Presidente della Regione Puglia: i motivi sono stati resi noti da La Repubblica che ha intercettato le frasi del parlamentare europeo:

«Io sono innamorato di Vendola ed Emiliano» ha detto pubblicamente l’ex sindaco di Bari non più tardi di 24 ore fa, davanti ai ragazzi di una scuola politica. Ma – è il ragionamento fatto al Pd – non posso portarmi sulle spalle 20 anni di consigli regionali, è un problema di agibilità. Ogni qual volta, ha spiegato, bisognerà prendere una decisione si dovrebbe essere costretti a valutare quale era stata la posizione di Emiliano prima e di Vendola prima ancora. Ogni scelta in discontinuità diventerebbe, secondo Decaro, un problema, come a voler sconfessare il lavoro di chi lo ha proceduto. Con il risultato di ingessare il Consiglio. Insiste: non è una presa di distanza. Quando Fratelli d’Italia ha attaccato dicendo: «Basta con questa pantomima: sei il figlio di Emiliano e Vendola» lui ha risposto: «È vero». Ma, proprio come un figlio, ora Decaro rivendica il diritto di prendere altre strade senza il controllo dei genitori.

In sostanza: “Se ci sono loro, io non posso esserci”.

Ed allora spazio a nomi nuovi (Piemontese?) o meno nuovi (Vendola appunto) con Decaro a fare campagna elettorale, ma da parlamentare europeo.