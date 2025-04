[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Referendum abrogativi 8-9 giugno 2025: novità per i fuori sede

L’assessore agli Affari Generali Sara Delle Rose comunica che In vista dei referendum abrogativi in programma per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che, per la prima volta, sarà possibile per gli elettori temporaneamente domiciliati in un Comune diverso da quello di iscrizione elettorale esercitare il proprio diritto di voto fuori sede.

Si tratta di una novità significativa, volta a favorire la partecipazione democratica e a ridurre l’astensionismo tra coloro che, per motivi di studio, lavoro o altre esigenze personali, si trovano lontani dal proprio Comune di residenza.

Gli elettori interessati dovranno presentare una richiesta formale entro e non oltre il 4 maggio 2025 al Comune in cui si trovano temporaneamente domiciliati.

A tal fine, è stato predisposto un modulo apposito, disponibile in formato digitale, che potrà essere:

• consegnato personalmente presso l’Ufficio Elettorale del Comune di domicilio;

• inoltrato tramite persona delegata, munita della documentazione necessaria;

• trasmesso telematicamente, preferibilmente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC): elettorale@comunemanfredonia.legalmail.it

Sul sito web istituzionale del Comune di Manfredonia è stata predisposta un’apposita area informativa, accessibile tramite la sezione “Ufficio Elettorale”, dove è possibile consultare tutte le istruzioni dettagliate, verificare i requisiti richiesti e scaricare il modulo editabile per la domanda di ammissione al voto fuori sede.

L’Assessora agli Affari Generali e Personale, Sara Delle Rose, sottolinea l’importanza di questa novità seppur in fase sperimentale:

«L’introduzione del voto fuori sede è volta a garantire una partecipazione più ampia e consapevole alla vita democratica del Paese. È un segnale concreto di attenzione nei confronti dei tanti cittadini, soprattutto giovani, che per ragioni di studio o lavoro si trovano lontani dal proprio Comune. Invitiamo chiunque rientri in questa categoria a informarsi tempestivamente e a presentare la richiesta nei tempi previsti. Il nostro Ufficio Elettorale è a completa disposizione per ogni chiarimento o supporto.»

Si ricorda, infine, che l’esercizio del diritto di voto è un pilastro fondamentale della democrazia e che ogni strumento utile a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione rappresenta un arricchimento per la collettività tutta.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di richiesta:

https://www.comune.manfredonia.fg.it/…/ufficio-elettorale