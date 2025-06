[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Referendum 8-9 giugno: terzo quesito

Quesito n. 3 (scheda grigia): Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi.

Si ritorna ad un decreto legislativo del Jobs Act, che sancisce che un contratto a tempo determinato di massimo 12 mesi può essere stipulato senza indicare una motivazione. Con l’abrogazione, si obbligherebbe il datore a motivare il perché intende stipulare un contratto a termine – e non a tempo indeterminato – indipendentemente dalla durata dichiarata, in base alle causali previste dai contratti collettivi nazionali.