[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Referendum 8-9 giugno: secondo quesito

Quesito n. 2 (scheda arancione): Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale. (Qui il FAC SIMILE)

Si rimane in tema di licenziamento illegittimo, proponendo di abrogare una parte di una legge del 1966, secondo cui il tetto massimo di risarcimento come sanzione a una piccola impresa che licenzia ingiustamente un dipendente è di 6 mensilità. Abrogando la legge, sarebbe il giudice a decidere a quanto deve ammontare il risarcimento, valutando caso per caso senza tetti massimi.