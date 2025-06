[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Referendum 8-9 giugno: quinto quesito

Quesito n. 5 (scheda gialla): Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Cambiamo totalmente argomento. Con questo quesito si propone di abrogare parte della legge del 1992 secondo cui una persona extracomunitaria maggiorenne può richiedere la cittadinanza dopo 10 anni di residenza legale. Con l’abrogazione, si tornerebbe al limite della norma precedente, ovvero di 5 anni. Rimarrebbero invariati i requisiti di conoscenza della lingua italiana, reddito stabile, assenza di condanne penali e integrazione nella società. Qui occorre fare due osservazioni: la prima, è che comunque i tempi burocratici di approvazione della richiesta sono in media di 3 anni; la seconda, è che l’ottenimento della cittadinanza italiana implica anche l’ottenimento della cittadinanza europea, con conseguente libertà di movimento all’interno dell’Unione Europea.