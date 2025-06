[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Referendum 8-9 giugno: quarto quesito

Quesito n. 4 (scheda rosso rubino): Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione.

Si parla di infortuni in caso di appalto. Facendo un esempio: ad oggi, l’azienda A che appalta un lavoro ad un’azienda B, non è responsabile di rischi e infortuni subiti dagli operai dell’azienda B. Con l’abrogazione si eliminerebbe la norma del 2008 che esclude l’azienda appaltatrice dalla responsabilità, per cui – tornando al nostro esempio – l’azienda A sarebbe anch’essa responsabile.