[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Referendum 8-9 giugno: primo quesito

Quesito n. 1 (scheda verde chiaro): Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione. (Qui il FAC SIMILE)

Si tratta di un decreto legislativo del Jobs Act, ovvero l’insieme dei provvedimenti presi dal governo Renzi in materia di Diritto del lavoro. La norma in questione riguarda le sanzioni al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Ad oggi, i lavoratori assunti a partire da marzo 2015, se vengono licenziati in modo illegittimo, hanno diritto ad un risarcimento monetario. Con l’abrogazione (se vincono i SÌ), si tornerebbe alla norma precedente dello Statuto dei Lavoratori e della Legge Fornero, che prevede – oltre al risarcimento – anche l’obbligo del datore di lavoro di riassumere il dipendente ingiustamente licenziato in casi particolarmente gravi; tuttavia, si prevederebbe un risarcimento massimo 24 mensilità, contro le 36 mensilità del Jobs Act.