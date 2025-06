Reazione a Catena, ricca vincita per i Tiri Liberi e tornano due ex concorrenti del 2013

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

”Incontro bellissimo tra Nord e Sud, ovviamente goliardico”, con queste parole di Pino Insegno è iniziata la quinta puntata di Reazione a Catena. Ancora una volta i Tiri Liberi sono finiti al centro dell’attenzione, pronti a riscattare l’amara sconfitta della precedente sfida. Per il momento, Fabio, Sabrina e Luca vantano una bella media, ma nella puntata del 12 giugno 2025 si sono superati. Questa volta hanno fronteggiato i ‘Fai da noi’, così chiamati perché hanno la passione per il fai-da-te. Si tratta di una sorta di ritorno in gioco, poiché due di questi sfidanti sono degli ex concorrenti del game show!

Reazione a Catena, puntata 12 giugno 2025: chi sono gli ex concorrenti rientrati in gioco

Gli sfidanti del 12 giugno 2025 sono siciliani. Davide, Elisa e Anna vengono da Alcamo, nella provincia di Trapani. Sono una famiglia, ovvero madre, figlia e padre. I due coniugi, Anna e Davide, parteciparono già a Reazione a Catena, nel 2013.

Record personale per i Tiri Liberi

I giochi sono andati avanti senza sosta, fino al fatidico momento dell’Intesa Vincente. Questa volta, i primi a mettersi in gioco sono stati i Tiri Liberi i quali si sono superati ragguagliando le 14 parole. Un traguardo che in questa stagione non era mai stato raggiunto, quindi si tratta di un record personale per i campioni. Gli sfidanti hanno fatto ritorno in Sicilia, in quanto non sono andati oltre le 9 parole.

Il montepremi finale

Luca, Sabrina e Fabio si sono accomodati per affrontare l’ultima fase del gioco. Partendo da 104 mila euro, sono scesi a 13.000 euro, dopo aver comprato il Terzo Elemento all’Ultima Parola. Questa cifra è finita nelle loro tasche, poiché sono riusciti a trovare la soluzione giusta tra ‘Parentesi’ e ‘Freno’ (Sosta). Con questa fanno tre vincite per i Tiri Liberi!

Chi sono i Tiri Liberi di Reazione a Catena? Ecco quanto hanno vinto in tutto

A dominare questa prima settimana di Reazione a Catena 2025 è un gruppo del Friuli, originario di Codroipo, comune italiano in Friuli-Venezia Giulia. Hanno vinto tre volte: 1.813 euro, 8.250 euro e 13.000 euro. In totale hanno raccolto 23.063 euro in gettoni d’oro.