Reazione a catena, Sabrina scoppia in lacrime dopo la seconda vittoria e si scusa con Pino Insegno

Archiviata la mancata vincita della precedente puntata di Reazione a Catena, Luca, Sabrina e Paolo, hanno pensato bene di rifarsi. Questa volta hanno incrociato sul loro cammino tre ragazzi, amici dai tempi delle superiori: Leonardo, Matteo e Riccardo. Siccome vengono da Pisa hanno deciso di farsi soprannominare gli ‘Storti’. Il finale di questa puntata è stato veramente intenso, con Sabrina che è scoppiata a piangere per poi chiedere scusa a Pino Insegno…

Reazione a Catena, puntata 10 giugno 2025: l’aneddoto di Sabrina su Luca

La sfida tra i Tiri Liberi e gli Storti è stata avvincente. Durante i giochi, Pino Insegno ha voluto approfondire la passione di Sabrina per i rettili e i gechi. La donna, infatti, alleva in casa ben 60 tipologie di questi animali, che non sono velenosi. ‘’Abbiamo il geco della Nuova Caleidonia, che è molto grande e una sera Luca lo ha trovato in bagno. L’unica volta che ha aperto la teca da solo, perché si è stampato lì, la porta si è aperta ed è uscito’’, ha raccontato la campionessa, svelando un aneddoto sul marito Luca.

La sfida

I giovani concorrenti di Pisa non sono riusciti a risolvere la Zot, perciò sono andati all’Intesa Vincente con 5 secondi di tempo in meno rispetto agli avversari. La loro Intesa Vincente non è stata granché fortunata. Complice l’emozione del debutto e la fretta scandita dall’incedere del tempo, hanno individuato 6 parole.

I Tiri Liberi, abili in questo gioco, non hanno avuto difficoltà a conquistare L’Ultima Catena, grazie alle 8 parole individuate nella loro Intesa Vincente.

I Tiri Liberi vincono per la seconda volta: cosa è successo a Sabrina e le scuse a Pino Insegno

La fase finale di Reazione a catena ha visto Fabio, Luca e Sabrina partire da un montepremi di 132.000 euro. Arrivati all’Ultima Parola, dopo aver comprato il Terzo Elemento, questo trio si è ritrovato 8.250 euro sul piatto. Per vincere tale montepremi, hanno dovuto cercare un buon collegamento fra ‘Sport’ e ‘Mano’, tenendo in considerazione le lettere iniziali e finali ‘Sa – e’. Dopo un’attenta consultazione, i Tiri Liberi si sono affidati alla parola ‘Salutare’. Ed era proprio ‘Salutare’ la parola vincente, quella che ha permesso a questo simpatico trio di intascare 8.250 euro. La lieta notizia ha fatto piangere Sabrina, la quale si è scusata con Pino Insegno per questo suo gesto. ‘’Come? Dai. È bellissimo, brava… è bello, è l’emozione. Dai! Guarda tuo marito… lui rideva e tu piangevi’’, queste le parole del conduttore, volte a rassicurare la campionessa.