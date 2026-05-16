Reali Siti Festival 2026 dal 28 al 30 maggio
Reali Siti Festival 2026 dal 28 al 30 maggio
Con grande entusiasmo annunciamo il REALI SITI FESTIVAL 2026, l’evento che il 28, 29 e 30 maggio 2026 porterà ad Orta Nova tre giorni di musica, spettacolo ed emozioni da vivere insieme.
Da oltre vent’anni mettiamo passione, professionalità ed esperienza al servizio della musica e degli eventi, ed oggi siamo orgogliosi di dare vita ad un festival pensato per il nostro territorio, per i giovani, per gli artisti e per tutti coloro che amano condividere energia, divertimento e grandi emozioni.
Abbiamo immaginato un evento capace di trasformare Orta Nova in un grande palcoscenico a cielo aperto, con:
• concerti live
• DJ set
• spettacoli
• intrattenimento
• tecnologia audio, luci e show di altissimo livello
Per noi il REALI SITI FESTIVAL non sarà solo un evento, ma un’esperienza unica da vivere insieme, all’insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione del nostro territorio.
ORTA NOVA 28 • 29 • 30 MAGGIO 2026
Nei prossimi giorni sveleremo ospiti, programma e tante altre sorprese.
Restate connessi, il meglio deve ancora arrivare.