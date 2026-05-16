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Reali Siti Festival 2026 dal 28 al 30 maggio

Con grande entusiasmo annunciamo il REALI SITI FESTIVAL 2026, l’evento che il 28, 29 e 30 maggio 2026 porterà ad Orta Nova tre giorni di musica, spettacolo ed emozioni da vivere insieme.

Da oltre vent’anni mettiamo passione, professionalità ed esperienza al servizio della musica e degli eventi, ed oggi siamo orgogliosi di dare vita ad un festival pensato per il nostro territorio, per i giovani, per gli artisti e per tutti coloro che amano condividere energia, divertimento e grandi emozioni.

Abbiamo immaginato un evento capace di trasformare Orta Nova in un grande palcoscenico a cielo aperto, con:

• concerti live

• DJ set

• spettacoli

• intrattenimento

• tecnologia audio, luci e show di altissimo livello

Per noi il REALI SITI FESTIVAL non sarà solo un evento, ma un’esperienza unica da vivere insieme, all’insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione del nostro territorio.

ORTA NOVA 28 • 29 • 30 MAGGIO 2026

Nei prossimi giorni sveleremo ospiti, programma e tante altre sorprese.

Restate connessi, il meglio deve ancora arrivare.