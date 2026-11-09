Il Paradiso delle Signore non va in onda il 9 novembre: cosa succede alla soap e quando verrà trasmesso l'episodio

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Buone notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore. Nonostante lo stop previsto per lunedì 9 novembre, la soap del pomeriggio di Rai 1 non perderà nessun episodio. La rete ha infatti deciso di recuperare immediatamente la puntata cancellata attraverso una messa in onda speciale che permetterà al pubblico di continuare a seguire senza interruzioni le vicende ambientate nel grande magazzino milanese.

La variazione di palinsesto interesserà soltanto una giornata, ma comporterà un piccolo cambiamento nelle abitudini dei telespettatori, che dovranno prestare attenzione a un orario diverso da quello tradizionale. Quando verrà recuperata la puntata saltata? Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda il 9 novembre? E come cambia la programmazione della soap nella settimana successiva?

Il Paradiso delle Signore recupera la puntata il 14 novembre

La principale novità riguarda proprio il recupero dell’episodio cancellato. Rai 1 ha scelto infatti di non eliminare la puntata prevista per lunedì 9 novembre e di riprogrammarla sabato 14 novembre alle ore 15:10. Una collocazione insolita per la soap, che normalmente va in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio.

Grazie a questa scelta, gli spettatori non perderanno nessun passaggio delle storyline che coinvolgono i protagonisti della serie. Inoltre la produzione potrà mantenere invariato il percorso narrativo previsto per questa stagione senza dover apportare modifiche o tagli agli episodi.

Per gli appassionati sarà quindi importante segnare in agenda l’appuntamento straordinario del sabato pomeriggio.

Il Paradiso delle Signore, perché la soap non va in onda il 9 novembre

Lo stop de Il Paradiso delle Signore è legato a una modifica della programmazione di Rai 1. Lunedì 9 novembre la rete ammiraglia dedicherà infatti parte del pomeriggio alla trasmissione della Santa Messa, prevista a partire dalle 15:20. L’evento occuperà la fascia oraria normalmente riservata alla soap e renderà impossibile la messa in onda dell’episodio quotidiano.

Si tratta comunque di una sospensione limitata a una sola giornata e non di una pausa più lunga. La Rai ha infatti deciso di intervenire immediatamente con il recupero del 14 novembre proprio per evitare disagi ai telespettatori più affezionati.

Come cambia la programmazione nella settimana dal 9 al 14 novembre

A eccezione della giornata di lunedì, la programmazione de Il Paradiso delle Signore resterà sostanzialmente invariata.

Da martedì 10 a venerdì 13 novembre gli episodi andranno regolarmente in onda alle 16:00, come previsto dal palinsesto abituale di Rai 1. L’unica vera novità riguarderà quindi il recupero straordinario fissato per sabato 14 novembre.

Chi segue quotidianamente la soap dovrà semplicemente ricordare che quella settimana ci sarà un appuntamento aggiuntivo nel weekend. In questo modo sarà possibile recuperare integralmente la puntata saltata e proseguire senza interruzioni il racconto delle vicende che coinvolgono Marcello, Adelaide, Umberto e gli altri protagonisti della serie.