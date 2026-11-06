Sport Manfredonia
Real Aversa – Manfredonia a Monti di Como
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Real Aversa – Manfredonia a Monti di Como
Sarà il Sig. Manuel Monti della sezione di Como a dirigere l’ 11ª giornata di Serie D in programma domenica 8/11/2026 alle ore 14:30 contro il Real Aversa allo stadio A. Bisceglia di Aversa.
Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:
Sig. Davide Tranchida della sezione di Pisa e dal sig. Alessandro Rastrelli della sezione di Firenze.
AREA COMUNICAZIONE MANFREDONIA CALCIO 1932 | S.S. 2026 – 2027