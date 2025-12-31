Re Carlo annuncia i nuovi Sir e Dame: lista di Capodanno
Re Carlo ha ufficializzato la tradizionale New Year Honours List, l'elenco dei nuovi Sir e Dame che verranno insigniti delle onorificenze reali in occasione del nuovo anno.I nomi principali della list...
Re Carlo ha ufficializzato la tradizionale New Year Honours List, l'elenco dei nuovi Sir e Dame che verranno insigniti delle onorificenze reali in occasione del nuovo anno.
I nomi principali della lista
Tra i protagonisti della lista figurano personalità di spicco del mondo dello spettacolo britannico. L'attore Idris Elba, noto per serie come Luther e per i suoi ruoli cinematografici, riceverà il titolo nobiliare insieme alla cantante e attrice Cynthia Erivo, già candidata all'Oscar.
La lista include anche numerosi cittadini comuni che si sono distinti per servizi resi alla comunità, al sistema sanitario o all'educazione. Una tradizione che permette alla Corona di riconoscere non solo le celebrità ma anche gli eroi quotidiani che contribuiscono al bene del Regno Unito.
Re Carlo continua così le tradizioni istituite dalla madre, la Regina Elisabetta II, mantenendo viva una delle cerimonie più attese del calendario britannico. Le onorificenze rappresentano un momento importante per la monarchia.
La scelta di Idris Elba appare particolarmente significativa, considerando le voci che in passato lo avevano indicato come possibile futuro James Bond, ruolo che avrebbe fatto di lui il primo 007 di colore.