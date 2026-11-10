Helena Prestes sorprende i suoi fans: “Unica”, cosa ha fatto

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione dei propri fans. La modella brasiliana ha ottenuto grande popolarità due anni fa quando ha preso parte al Grande fratello, dove ha trovato anche l’amore. La donna ha da tempo una relazione con Javier Martinez, con il quale convive a Lecco. In queste ultime ore, l’ex gieffina ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram che ha fatto impazzire tutti i suoi sostenitori. Nel video pubblicato sui social si vede Helena Prestes mentre prova per la prima volta la pole dance. Il video è stato particolarmente apprezzato dai fans, che hanno elogiato la bravura della 36enne di San Paolo. Un utente ha scritto su X, il vecchio Twitter: “E’ unica.. sa fare tutto” mentre un altro “Che fisico e che brava!! Io non ci riuscirei”.

Helena Prestes sorprende i suoi fans con la pole dance

La modella brasiliana ha sorpreso i suoi fans quando ha pubblicato in rete la sua prima lezione di pole dance. Nel video, la compagna di Javier Martinez compie alcune evoluzioni abbracciata al palo. La donna ha dimostrato di avere un’ottima forma fisica e delle grandi capacità che le hanno permesso di eccellere anche in questa disciplina. La modella brasiliana è una grande amante dello sport. Non è raro veder, Helena Prestes mentre fa yoga, paracadutismo o prova nuove esperienze come questa della pole dance, disciplina diventata sempre più popolare negli ultimi anni.