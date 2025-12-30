Manovra 2026 approvata: tutte le novità dalla Camera

Dopo settimane di trattative serrate e tensioni nella maggioranza, la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla Legge di Bilancio 2026. Il voto finale ha registrato 216 favorevoli, 126...

Dopo settimane di trattative serrate e tensioni nella maggioranza, la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla Legge di Bilancio 2026. Il voto finale ha registrato 216 favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti, chiudendo un iter parlamentare che ha visto il governo ricorrere alla fiducia per blindare il testo.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni e le novità

La premier Giorgia Meloni ha definito la manovra "seria e responsabile", sottolineando come le limitate risorse disponibili siano state concentrate su priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha invece evidenziato come l'Italia sia riuscita ad approvare la legge di bilancio entro l'anno, a differenza di altri Paesi europei.

Tra le novità principali spicca il taglio dell'Irpef, con l'aliquota del secondo scaglione che scende dal 35% al 33% per i redditi fino a 50mila euro. Una misura che interesserà circa 13,6 milioni di contribuenti con un beneficio massimo di 440 euro annui. Sul fronte pensioni invece arrivano brutte notizie: l'età pensionabile aumenterà di un mese nel 2027 e di altri due mesi nel 2028.

Le opposizioni hanno attaccato duramente il provvedimento, definendolo una manovra di austerità che non affronta le vere emergenze del Paese. Particolarmente critico il Movimento 5 Stelle che ha denunciato miliardi destinati alle spese militari a discapito di sanità e scuola.