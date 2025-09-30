Rc Auto, prezzi in aumento: Capitanata prima in Puglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rc Auto, prezzi in aumento: Capitanata prima per prezzi in Puglia

L’RC Auto in Italia continua a essere più cara rispetto alla media europea, nonostante un progressivo avvicinamento registrato nell’ultimo decennio.

Lo scrive QuiFinanza.

Assicurare un’auto in Puglia, per la sola responsabilità civile, costa oltre 700 euro (712,65 euro) l’anno. E’ il costo del premio medio ad agosto 2025, in aumento rispetto all’anno precedente dell’1,2%. Sono i dati dell’osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it. La Puglia conquista un triste primato: è la seconda regione d’Italia in cui l’assicurazione auto costa di più, alle spalle della Campania. Il prezzo medio in Italia è di 645,58 euro.

Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio si vede che, in valori assoluti, la provincia pugliese più cara è Foggia con un premio medio che, in aumento del 6%, è stato di 920,67 euro e si è addirittura conquistato il triste primato di essere il terzo più alto di tutta Italia.

Al secondo posto si trova Barletta-Andria-Trani, area che, con un premio medio di 791,81 euro, ha registrato un incremento delle tariffe RC auto del 4,5%; seguono Bari, stabile rispetto ad un anno fa, e Taranto con un aumento dell’1,4%.

Chiudono la classifica provinciale Brindisi e Lecce, area pugliese dove le tariffe sono diminuite dello 0,9%.