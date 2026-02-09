[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rapina al portavalori, ecco dove hanno sparato i malviventi. Crosetto: “Ecco cosa significa difendere lo Stato”

“Il foro di un proiettile nel parabrezza racconta meglio di ogni parola cosa significa difendere lo #Stato e i cittadini, anche a costo della propria vita.

Congratulazioni all’Arma dei Carabinieri per l’intervento effettuato questa mattina a seguito dell’assalto ad un furgone portavalori che transitava sulla statale che collega Brindisi e Lecce.

Una dinamica cruenta, con conflitto a fuoco, e una priorità assoluta: tutelare la collettività messa in pericolo dalla follia dei malviventi.

Nessun ferito, tra cittadini e militari intervenuti, e il fermo di due soggetti ritenuti convolti. Un risultato che testimonia professionalità, sangue freddo, efficacia operativa e dedizione assoluta al servizio delle Istituzioni.

Il mio più sincero ringraziamento a tutte le donne e gli uomini in uniforme che, ogni giorno, ci difendono e garantiscono la sicurezza del nostro #Paese”. Così il Ministro Guido Crosetto.