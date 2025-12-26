Raoul Bova e Beatrice Arnera convivono già a Roma

L'amore tra Raoul Bova e Beatrice Arnera non è stato solo un fuoco estivo. I due attori, dopo mesi di frequentazione, avrebbero fatto il grande passo: la convivenza. A rivelarlo è la rivista Diva e Do...

L'amore tra Raoul Bova e Beatrice Arnera non è stato solo un fuoco estivo. I due attori, dopo mesi di frequentazione, avrebbero fatto il grande passo: la convivenza. A rivelarlo è la rivista Diva e Donna, che ha pubblicato foto inequivocabili.

Il primo Natale da coppia ufficiale

Le immagini mostrano Bova uscire dall'androne del palazzo dove vive da tempo, in pieno centro a Roma. Secondo la rivista, la stessa abitazione sarebbe diventata anche la casa di Beatrice Arnera, confermando una relazione che va ben oltre il semplice flirt. I due hanno trascorso il loro primo Natale insieme, consolidando un legame che sembra teatro destinato a durare.

Per entrambi si tratta di un nuovo inizio sentimentale. Bova ha alle spalle la fine della relazione con Rocio Morales, con cui ha avuto due figlie che hanno trascorso le feste con la madre. Arnera, invece, si è separata dall'ex compagno Andrea Pisani, dal quale ha avuto una bambina, Matilde, nata nel 2024.

"Passione travolgente", titola il settimanale Oggi che ha paparazzato la coppia in una romantica cena nel rione Monti. L'attore ha persino regalato una rosa rossa alla sua compagna prima di rientrare insieme a casa. Un gesto d'altri tempi che conferma la serietà delle intenzioni di Bova. Il futuro appare roseo per questa nuova coppia del cinema italiano.