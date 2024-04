Uomini e Donne, incidente per Raffaella Scuotto: si è visto proprio tutto!

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Brando e Raffaella Scuotto. La loro scelta è stata la più seguita nella storia di Uomini e Donne. Fino all’ultimo il pubblico è stato in ansia per sapere quale fosse stata la scelta del tronista in evidente difficoltà fino all’ultimo. Poi il 22enne ha fatto una dolce dichiarazione a Raffaella Scuotto, tanto da uscire insieme a lei dal programma lasciando in un mare di lacrime Beatriz D’Orsi. I due dopo alcuni problemi per via della distanza: lei è di Napoli, mentre lui è di Treviso appaiono più innamorati che mani. La coppia pubblica foto e storie per ringraziare tutti quelli che hanno tifato per la loro unione durante Uomini e Donne.

Uomini e Donne, incidente hot per Raffaella Scuotto durante una diretta con Brando

Di recente, Raffaella Scuotto e Brando hanno fatto una diretta su Instagram. In questo frangente, l’ex corteggiatrice si è resa protagonista di un incidente hot involontario. La sua maglietta si è alzata mettendo a nudo il suo bel vedere. Ovviamente, tanti visualizzatori non hanno potuto far notare alla ragazza che le era uscita un seno nel corso della diretta con l’ex tronista di Uomini e Donne. A commentare l’accaduto sono arrivate anche le parole di Brando che ha cercato di minimizzare il tutto. Infatti ha dichiarato: “Occhio alla felpa, ora faranno tutte le storie con la te*tina. Ragazzi per piacere non pubblichiamo nulla di sconcio”.