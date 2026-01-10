Raffaella Fico a Verissimo: il dolore per il figlio perso

Lo scorso novembre Raffaella Fico era stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per annunciare di essere incinta, poi il 15 dicembre è arrivata la terribile notizia dell'interruzione naturale della...

Lo scorso novembre Raffaella Fico era stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per annunciare di essere incinta, poi il 15 dicembre è arrivata la terribile notizia dell'interruzione naturale della gravidanza. La showgirl e il compagno Armando Izzo hanno rivelato di aver perso il loro bambino con un post sui social. Oggi l'ex gieffina è tornata a Verissimo, dove ha confessato che non riesce a smettere di pensare al bambino, il dolore è troppo forte, devastante. "Ero felice solo due mesi fa e adesso eccomi. Come sto? Se ti dicessi bene direi una bugia, ma devo reagire e andare avanti, ho una bambina, ma è così difficile. Non dimenticherò mai quello che è successo. Ero incinta di cinque mesi ed è stato un parto il mio, cinque ore di travaglio ed è stata una cosa inaspettata. Un dolore immenso, che non sparisce".

Il parto dopo la rottura delle acque

Nel salotto di Silvia Toffanin, Raffaella Fico ha raccontato gli attimi più terribili, quelli in cui i medici le hanno detto che non c'erano più speranze e che il suo bambino non sarebbe sopravvissuto alla rottura delle acque a soli cinque mesi. Tra le cose più difficili c'è stata anche quella di dover dare la notizia al padre, Armando. "Stavo bene, a un certo punto ho sentito una cosa strana e si sono rotte le acque. La mia era un'ottima gravidanza, il cuoricino del bimbo non ha mai smesso di battere. Non c'era alternativa, perché a cinque mesi di gravidanza non si può fare nulla e non c'è modo di salvare il piccolo, era troppo presto. Io ho partorito, è stata una cosa brutta davvero, difficilissima e traumatica". Quando l'ha comunicato ad Armando si stava allenando ed è rimasto sconvolto. Pare che la rottura delle acque sia dovuta a un'infezione, ma i medici non hanno dato certezze. La showgirl ha condiviso il suo dolore per aiutare altre donne.

Gli attacchi social e le cattiverie

Nei giorni scorsi Raffaella Fico è apparsa sui social tra le braccia del compagno e dopo quegli scatti molti utenti l'hanno accusata di aver voltato pagina troppo in fretta e di non soffrire davvero per l'interruzione di gravidanza. La showgirl campana a Verissimo ha detto che gli attacchi social in un momento così delicato l'hanno colpita e destabilizzata. "Poi sono stata anche poco bene per certe cose che mi hanno scritto. Sono stata bersaglio degli hater, solo perché il mio compagno ha voluto portarmi tre giorni fuori di casa. La gente commenta e parla, dicono cattiverie. Fa male vedere quello che dicono, la gente non sa cosa hai dentro. Non è che se esco e sorrido con il mio compagno, allora sono felice". La vicenda ha scosso il mondo dello spettacolo e ha trovato risalto sui media che hanno riportato le parole della showgirl.