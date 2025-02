[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Raffaele Di Mauro nuovo presidente del Parco Nazionale del Gargano?

Il suo nome è in cima alla lista da mesi, ma l’indiscrezione lanciata questa mattina da FoggiaToday rafforza questa tesi: quasi fatta per l’avvocato in quota Forza Italia che sarà il nuovo presidente del Parco Nazionale del Gargano.

Raffaele Di Mauro, 42 anni, è avvocato e funzionario direttivo del Consorzio per la bonifica della Capitanata nel settore Legale e Contenzioso. Fu candidato dal centrodestra a sindaco di Foggia nel 2022.