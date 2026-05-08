Oroscopo di Paolo Fox del weekend 9 e 10 maggio per tutti i segni: Gemelli, attenzione al caos

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 9 e 10 maggio, i Gemelli vivranno un fine settimana ricco di incontri stimolanti, ma dovranno gestire la sbadataggine e mantenere la calma per non farsi travolgere dal caos. I nati sotto il segno del Cancro riscopriranno la passione e scioglieranno alcuni nodi lavorativi, beneficiando di una protezione astrale sui sentimenti e di nuovi stimoli in arrivo. I nativi del Capricorno affronteranno una fase di metamorfosi e liberazione, allontanando le persone poco stimate per prepararsi a una trasformazione personale imminente.

Il weekend 9-10 maggio secondo Paolo Fox: da Ariete a Cancro

Ariete – Ti attende un weekend all’insegna della chiarezza. È il momento ideale per districare i nodi nel tuo lavoro e ritrovare certezze. Attenzione al cuore: non lasciare che l’impulsività prenda il sopravvento, o rischierai qualche battibecco di troppo. Anche se avvertirai un po’ di stanchezza nei rapporti sociali, sfrutta queste ore per risolvere quella questione che hai lasciato in sospeso troppo a lungo.

Toro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti attende un weekend all’insegna della lucidità: finalmente vedi i tuoi affetti per quello che sono realmente, senza filtri. Sul fronte della carriera, però, scalpiti per modificare situazioni ormai stagnanti. Stai lentamente risalendo la china dal punto di vista dell’umore, cercando faticosamente di scacciare i pensieri negativi che ti porti dietro da ieri. Attento alle ore piccole: la stanchezza potrebbe farsi sentire proprio sul più bello.

Gemelli – Preparati, perché l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che questo weekend sarai travolto da incontri improvvisi e decisamente stimolanti. Il weekend sarà tutto fuorché noioso, ma fai attenzione: con l’arrivo della domenica pomeriggio dovrai tenere a bada la tua proverbiale sbadataggine. Ti imbatterai in persone curiose, anche se non tutte sembrano intenzionate a restare a lungo. Il segreto per non perdere la bussola? Respira profondamente e ignora il caos circostante.

Cancro – Il tuo cuore ricomincia a battere forte. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, trascorrerai un fine settimana all’insegna della passione e del dialogo ritrovato. Se nell’ultimo periodo ti sei sentito bloccato sul lavoro, sappi che un nodo pratico sta per sciogliersi, portandoti il sollievo che cerchi. Non aver paura di esprimere ciò che provi: le stelle proteggono i tuoi sentimenti. Tieni d’occhio l’inizio della prossima settimana per l’arrivo di nuovi stimoli.

Oroscopo del weekend 9-10 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Ti aspetta un fine settimana travolgente sul piano dei sentimenti, anche se le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono prudenza. Con la Luna in opposizione, l’agitazione è dietro l’angolo e la stanchezza potrebbe farsi sentire proprio sul più bello. Gestisci con calma i piccoli intoppi che incontrerai tra sabato e domenica: non permettere a un banale fuori programma di rovinarti il relax.

Vergine – Questo fine settimana ti chiede una buona dose di self-control. Nei sentimenti non avere fretta: agisci con lucidità e respira profondamente prima di parlare. Sul fronte professionale, invece, sei finalmente nel vivo di una fase di trasformazione; è il momento perfetto per tracciare la rotta di nuovi progetti e rimetterti in gioco.

Bilancia – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo fine settimana ti trovi su un’altalena emotiva che mette alla prova la tua proverbiale ricerca di stabilità. Proprio mentre cerchi il tuo centro, spunta un’offerta intrigante: studiala bene prima di dire sì. Il weekend promette scintille sul piano dei sentimenti, a patto che tu riesca a lasciare le tensioni dell’ufficio fuori dalla porta di casa.

Scorpione – Questo weekend ti invita a fare pulizia nel cuore. Hai l’energia giusta per parlare chiaro e ritrovare l’intesa con chi ami. Anche se le tue ambizioni iniziano a correre più veloci, cerca di non strafare: arriverai a fine serata con le batterie scariche. Evita di scaricare il nervosismo tra le mura domestiche e non farti prendere dall’ansia se qualche contrattempo burocratico rallenta i tuoi piani.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 9-10 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di non premere troppo sull’acceleratore nei sentimenti: con Venere in opposizione, questo weekend richiede una buona dose di self-control per schivare inutili battibecchi. Sul fronte professionale, invece, la musica cambia: hai un intuito brillante e stanno spuntando progetti interessanti che faresti bene a coltivare con cura.

Capricorno – In questo periodo senti il bisogno di prendere le distanze dal caos circostante. È il preludio a una trasformazione imminente che dovresti monitorare con cura. Sei in una fase di “metamorfosi” e il fatto di aver allontanato chi non meritava la tua stima è il primo passo verso la tua nuova libertà.

Acquario – Questo weekend si preannuncia elettrico per le tue relazioni. Con la Luna che brilla proprio nel tuo spazio zodiacale, senti una spinta vitale che ti rende incredibilmente pronto all’azione. È la finestra temporale perfetta per rimettere in discussione alcune decisioni passate e aprirti a legami inediti. Unico neo? Il portafoglio. Cerca di frenare lo shopping compulsivo, perché le uscite recenti sono state fin troppo generose.

Pesci – Ti attende un fine settimana carico di stimoli emotivi e nuove prospettive tutte da esplorare. Sul fronte sentimentale, però, cerca di smussare gli angoli ed evita i commenti troppo pungenti. Anche se il tuo legame è profondo, senti l’urgenza di mettere alla prova chi ti sta accanto: in questo weekend la tua priorità assoluta è ottenere certezze indistruttibili.