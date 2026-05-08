Affari Tuoi, pensa al figlio che sta per nascere e si accontenta: accetta 40.000 euro ma avrebbe potuto sbancare

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A giocare nella puntata dell’8 maggio è stata una futura mamma, con il piccolo Edoardo ancora in grembo. Mancano appena un paio di mesi alla nascita del bambino e, accanto a lei, ad Affari Tuoi, c’era la giovane sorella Benedetta. Quella della concorrente piemontese è stata una partita segnata soprattutto dalla prudenza, una scelta che, in tempi come questi, non è certo da sottovalutare. Eppure, il finale ha lasciato spazio a un pizzico di amarezza e a quel classico dubbio che continua a riaffacciarsi anche dopo la fine del gioco.

Chi è Emanuela, la concorrente di Affari Tuoi dell’8 maggio

Emanuela arriva da Torino ed è incinta di sette mesi. Tra poco stringerà finalmente tra le braccia il suo piccolo Edoardo. Nella vita fa l’educatrice professionale: una figura sanitaria che si occupa della riabilitazione nelle dipendenze patologiche, un lavoro delicato che richiede sensibilità e grande forza emotiva. Al suo fianco c’era la sorella Benedetta, vent’anni, studentessa all’ultimo anno di grafica e comunicazione. Anche lei torinese, pronta a sostenerla con entusiasmo e affetto durante tutta l’avventura. Le amiche di Emanuela la descrivono come una donna molto fortunata, e per gran parte della partita sembrava davvero che il destino fosse dalla sua parte.

Accetta 40.000 euro ma poi trova 200.000 euro!

Il percorso è iniziato con il pacco numero 16 ed è terminato con il 17, in una sfida fatta di tensione, sorrisi e scelte difficili. Arrivata al momento decisivo con tre pacchi ancora in gioco, uno Nero, uno Blu e quello da 200.000 euro, Emanuela ha preferito seguire la strada della razionalità. Davanti all’offerta del Dottore, ha accettato un assegno da 40.000 euro, una cifra importante che potrà aiutarla concretamente in vista della nascita del bambino.

Ma il destino, ancora una volta, aveva preparato un colpo di scena degno del finale più beffardo. Se avesse trovato il coraggio di andare fino in fondo, Emanuela avrebbe sbancato Affari Tuoi, portandosi a casa ben 200.000 euro. Una conclusione che lascia il sapore dolceamaro delle grandi occasioni sfiorate, ma anche la consapevolezza di aver fatto una scelta dettata dal cuore e dal desiderio di proteggere il futuro della sua famiglia. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, l’avellinese Sara gioca con il sorriso e vince due volte: Stefano De Martino la elogia