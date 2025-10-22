La forza di una donna sbarca nella prima serata di Canale 5? L’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è una delle serie tv turche più seguite in questo momento in Italia. Ogni giorno, le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5 dove è in onda da inizio estate. Un grandissimo successo, quello della serie tv, che Mediaset starebbe pensando di promuoverlo alla prima serata di Canale 5. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito Blasting News che ha annunciato che i piani alti di Cologno Monzese starebbero valutando un possibile arrivo de La forza di una donna in prime time. La serie tv potrebbe essere trasmessa al giovedì sera, prendendo il posto del doppio appuntamento settimanale del Grande fratello in grave crisi di ascolti nonostante la conduzione di Simona Ventura.

La forza di una donna anticipazioni nuove puntate

Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate de La forza di una donna che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che gli uomini di Nezir saranno decisi a rapire Bahar, Nisan e Doruk ma l’intervento di Sarp eviterà il peggio. L’uomo porterà la sua seconda famiglia in un rifugio segreto, dove verranno raggiunti da Piril ed i due gemelli. Nel frattempo nel quartiere di Tarlabasi nascerà un violento parapiglia tra gli uomini di Nezir e Yeliz. Proprio in questo frangente uno sparo colpirà in pieno petto l’amica di Ceyda che perderà la vita davanti ad Arif, Enver e Hatice.