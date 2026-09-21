Racconto di una notte cancellato su Canale 5: ecco quando e perché

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Racconto di una notte è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. La storia di Mahir e Canfeza è seguita in media da 2 milioni di telespettatori ogni domenica sui teleschermi di Canale 5. Un grande successo che tuttavia non è esente da importanti cambi di programmazione. Scendendo nei dettagli, la dizi turca non andrà in onda domenica 27 settembre, anticipando la propria messa in onda a giovedì 24 settembre in prima serata su Canale 5. Il 27 settembre, invece, Mediaset trasmetterà il film evento Il mio nome è Carlo, che racconta la storia di Carlo Acutis, il giovane milanese diventato simbolo di fede e modernità.

Mediaset cancella l’appuntamento di Racconto di una notte del 27 settembre

Mediaset ha deciso di cancellare l’appuntamento di Racconto di una notte in programma il 27 settembre per trasmettere il film su Carlo Acutis, diretto dal regista Giacomo Campiotti. Il mio nome è Carlo segue il ragazzo in tre momenti della sua vita: l’infanzia a 3 anni, poi ad 11 anni fino all’adolescenza quando frequenta il primo anno di liceo. Il film parte dal protagonista nella sua vita quotidiana: scuola, amicizia, famiglia, passioni di un ragazzo cresciuto come tutti gli altri. Carlo però sviluppa un rapporto particolare con la fede che diventerà il centro della sua vita. Accanto alla spiritualità, il giovane dimostra una grande passione per internet che usa sia per divertirsi che per condividere il suo amore per la fede. Uno degli aspetti che lo renderebbero riconoscibile negli anni successivi alla sua morte fino alla definizione di Santo dell’era digitale.

Uno sguardo dietro le quinte di un racconto emozionante che porta sullo schermo la vita, i sogni e l’eredità spirituale di #CarloAcutis, il racconto di un ragazzo che ha saputo trasformare la sua passione e la sua fede in un messaggio universale. ❤️🙏😇#IlMioNomeèCarlo

Con… pic.twitter.com/oXCSaUMhxL — Fiction Mediaset (@fictionmediaset) September 19, 2026