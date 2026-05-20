Downton Abbey, il finale arriva su Sky: la data di messa in onda

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L’attesa è finita per gli appassionati di Downton Abbey. Il terzo e ultimo film della celebre saga britannica sta per arrivare su Sky Cinema e NOW, chiudendo definitivamente la storia della famiglia Crawley dopo oltre quindici anni di successi tra televisione e cinema. Nelle ultime ore, le piattaforme streaming e i portali dedicati allo spettacolo hanno confermato la finestra di uscita del film, già definito come uno degli eventi televisivi più attesi della primavera 2026. Un addio elegante, nostalgico e profondamente emotivo che promette di riportare il pubblico tra le sale della grande dimora inglese per un’ultima volta.

Quando esce su Sky e NOW

Come leggiamo dal portale Di Lei, l’ultimo capitolo della saga di Downton Abbey sarà trasmesso domenica 24 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno. Il film sarà inoltre disponibile in streaming su NOW e accessibile anche on demand per gli abbonati.

Diretto ancora una volta da Simon Curtis, il film rappresenta la conclusione definitiva della storia iniziata nel 2010 con la serie originale, diventata negli anni un fenomeno mondiale grazie alla sua capacità di raccontare il tramonto dell’aristocrazia inglese tra drammi familiari, trasformazioni sociali e intrighi sentimentali.

Un finale segnato dal cambiamento

Ambientato nei primi anni Trenta, il film mostra una famiglia Crawley ormai costretta a confrontarsi con un mondo completamente diverso rispetto a quello conosciuto all’inizio della serie. Le difficoltà economiche seguite alla crisi del 1929 mettono infatti in discussione il futuro stesso di Downton Abbey, mentre Lady Mary si ritrova travolta da uno scandalo personale che rischia di compromettere il prestigio della famiglia.

Il cuore del racconto è proprio il passaggio generazionale. Robert e Cora comprendono che il tempo dell’antica aristocrazia sta finendo e decidono gradualmente di lasciare la gestione della tenuta a Mary, ormai figura centrale del nuovo corso della famiglia. Una scelta simbolica che accompagna il pubblico verso la conclusione della saga con toni malinconici ma anche pieni di speranza.

Il ritorno del cast storico e l’omaggio a Maggie Smith

Nel cast tornano praticamente tutti i volti storici più amati dal pubblico: Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael, Jim Carter e Paul Giamatti. Presenti anche Dominic West e diversi nuovi ingressi che accompagnano l’ultima evoluzione narrativa della storia.

Grande emozione ruota soprattutto attorno all’omaggio dedicato a Maggie Smith, interprete dell’iconica Violet Crawley. Sebbene il personaggio fosse già uscito di scena nei precedenti capitoli, il film mantiene fortissima la sua presenza emotiva attraverso ricordi, riferimenti e immagini che accompagnano i protagonisti durante tutto il racconto finale. Per molti fan, è proprio questo il vero cuore emotivo della pellicola.

Un addio che punta tutto sulla nostalgia

Le prime reazioni internazionali parlano di un finale costruito per celebrare l’intera storia di Downton Abbey. Non solo la chiusura delle vicende principali, ma anche un continuo richiamo ai personaggi scomparsi nel corso degli anni, da Matthew a Sybil, fino alla stessa Violet. L’obiettivo è accompagnare il pubblico verso un ultimo saluto senza tradire lo stile elegante e romantico che ha reso la saga un cult mondiale.

Dopo sei stagioni televisive e tre film cinematografici, Downton Abbey si prepara così a chiudere definitivamente il sipario. E per i fan della famiglia Crawley, il ritorno su Sky potrebbe trasformarsi nell’ultima grande occasione per rivivere l’atmosfera unica della tenuta più famosa della televisione britannica.