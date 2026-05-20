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Mozione per l’istituzione degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari: al Consiglio del 3 giugno la proposta del Consigliere Giuseppe Marasco

Il Consigliere comunale di Manfredonia e Comandante Nazionale del Corpo Volontari CIVILIS – Ispettori Ambientali Territoriali, Giuseppe Marasco, interverrà al Consiglio comunale convocato per martedì 3 giugno 2025, ore 15:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per discutere la mozione presentata al punto 3 dell’ordine del giorno: “Costituzione, approvazione, formazione e giuramento degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari dell’A.S.E. e del Comune di Manfredonia”.

Cosa prevede la mozione

L’obiettivo è dotare la città di Manfredonia di una squadra di Ispettori Ambientali Comunali Volontari: cittadini formati e giurati che affiancheranno l’Amministrazione e l’A.S.E. nella tutela del decoro urbano e dell’ambiente.

Chi sono e cosa fanno gli Ispettori Ambientali

Gli Ispettori Ambientali Volontari sono figure qualificate, dopo specifico corso di formazione, che operano a titolo gratuito sul territorio con funzioni di:

p]:inline” data-streamdown=”list-item”> Prevenzione e informazione: sensibilizzare cittadini, attività commerciali e turisti al corretto conferimento dei rifiuti e al rispetto dei regolamenti comunali.

sensibilizzare cittadini, attività commerciali e turisti al corretto conferimento dei rifiuti e al rispetto dei regolamenti comunali. p]:inline” data-streamdown=”list-item”> Vigilanza e controllo : monitorare strade, aree verdi, spiagge e zone periferiche per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti, le discariche abusive e il degrado ambientale.

: monitorare strade, aree verdi, spiagge e zone periferiche per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti, le discariche abusive e il degrado ambientale. p]:inline” data-streamdown=”list-item”> Accertamento: rilevare violazioni in materia di igiene urbana e conferimento rifiuti, con possibilità di redigere verbali di accertamento da trasmettere alla Polizia Locale per le sanzioni previste.

rilevare violazioni in materia di igiene urbana e conferimento rifiuti, con possibilità di redigere verbali di accertamento da trasmettere alla Polizia Locale per le sanzioni previste. p]:inline” data-streamdown=”list-item”>Supporto operativo: segnalare criticità ad A.S.E. e uffici comunali per interventi rapidi di bonifica e ripristino.

Perché sono importanti per Manfredonia

p]:inline” data-streamdown=”list-item”>Deterrenza: una presenza costante sul territorio scoraggia comportamenti illeciti e incivili. p]:inline” data-streamdown=”list-item”>Capillarità: i volontari conoscono quartieri e frazioni e possono intervenire dove serve, anche nelle ore più a rischio. p]:inline” data-streamdown=”list-item”>Educazione: diventano punto di riferimento per i cittadini, promuovendo una cultura del rispetto e della legalità ambientale. p]:inline” data-streamdown=”list-item”>Risparmio per la collettività: meno abbandoni significano meno costi di bonifica e una città più pulita per residenti e turisti.

“Manfredonia ha un patrimonio naturale unico, dal Gargano al mare. Non possiamo permettere che venga deturpato dall’inciviltà di pochi”, dichiara il Consigliere Giuseppe Marasco. “Con gli Ispettori Ambientali Volontari vogliamo dare una risposta concreta, fatta di controllo ma soprattutto di educazione. È un modello che già funziona in molte città italiane e che, grazie alla sinergia con A.S.E., porterà benefici immediati al nostro territorio”.

L’auspicio è che il Consiglio comunale approvi la mozione all’unanimità, dando il via all’iter di formazione dei primi nuclei operativi già entro l’estate.

(nella foto il Consigliere Comunale Comandante Giuseppe Marasco con Luca Abete di Striscia la Notizia Canale 5)