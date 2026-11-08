Racconto di una notte quando va in onda l’ultima puntata su Canale 5? La data

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Racconto di una notte è tra le serie tv che si apprestano a chiudere i battenti sui teleschermi di Canale 5. Sbarcata ad inizio estate in televisione, la dizi turca con protagonista la storia di Mahir e Canfeza è seguita ogni domenica da oltre un milione e mezzo di telespettatori. In queste ore sta circolando in rete la data della presunta ultima puntata della serie tv. Secondo alcuni portali, Racconto di una notte andrà in onda con l’ultima puntata già a fine novembre e più precisamente il 29 novembre. Un duro colpo per i fans che ormai si erano abituati all’appuntamento domenicale dello sceneggiato.

Racconto di una notte, l’ultima puntata il 29 novembre?

La serie tv con protagonista la storia di Mahir e Canfeza potrebbe chiudere i battenti domenica 29 novembre in prima serata subito dopo l’appuntamento con La ruota della fortuna, il fortunato game show condotto da Gerry Scotti. Un’ipotesi che arriva dopo la decisione di Mediaset di trasmettere una doppia puntata di Racconto di una notte venerdì 20 e domenica 29 novembre sui teleschermi di Canale 5. Nel frattempo, il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere più da vicino Su Burcu Yazgı Coşkun, l’attrice che interpreta Canfeza nella serie tv. La donna è stata ospite della puntata di Verissimo trasmessa il 7 novembre dove ha parlato della sua vita privata e carriera.

Canfeza e Mahir in Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)