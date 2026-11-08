Andy Díaz, chi è: fidanzata, età, genitori e carriera del campione del salto triplo

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Negli ultimi anni Andy Díaz è diventato uno dei grandi protagonisti dell’atletica italiana. Specialista del salto triplo, l’atleta ha conquistato il pubblico grazie ai risultati ottenuti con la maglia azzurra, culminati con il bronzo olimpico e il record italiano che lo ha consacrato tra i migliori interpreti della disciplina a livello mondiale.

Oltre ai successi sportivi, il suo nome è diventato ancora più popolare grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle, dove ha mostrato un lato diverso della propria personalità. Dietro le medaglie e i record si nasconde però una storia fatta di sacrifici, cambiamenti e scelte importanti. Chi è Andy Díaz? Ha una fidanzata? Chi sono i suoi genitori e perché ha scelto di rappresentare l’Italia?

Chi è Andy Díaz e la carriera nel salto triplo

Andy Díaz Hernández è nato a L’Avana il 25 dicembre 1995. La passione per l’atletica è arrivata quando era ancora bambino e da quel momento il salto triplo è diventato il centro della sua vita.

La sua carriera ha conosciuto una svolta decisiva nel 2021, quando ha scelto di lasciare Cuba e costruire il proprio futuro sportivo in Italia. Grazie al lavoro svolto insieme agli allenatori Fabrizio Donato e Andrea Matarazzo, è riuscito a crescere tecnicamente fino a entrare tra i migliori triplisti del mondo.

Nel febbraio 2023 ha ottenuto la cittadinanza italiana per meriti sportivi. Da quel momento ha gareggiato ufficialmente per l’Italia, diventando una delle punte di diamante dell’atletica azzurra.

Tra i risultati più importanti della sua carriera figurano il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, la vittoria agli Europei di Birmingham 2026 e il nuovo record italiano di 18,15 metri.

Andy Díaz ha una fidanzata?

Uno degli aspetti più ricercati dai fan riguarda la vita sentimentale dell’atleta.

Al momento non sono note relazioni ufficiali e Andy Díaz ha sempre mantenuto grande riservatezza sulla propria sfera privata. Lo sportivo non ama esporsi sui temi legati alla vita sentimentale e preferisce concentrare l’attenzione sul percorso professionale e sportivo.

Proprio questa discrezione ha alimentato la curiosità del pubblico, ma non risultano informazioni pubbliche sulla presenza di una fidanzata.

I genitori, la mamma Milagros e il legame con la famiglia

Andy Díaz ha spesso raccontato l’importanza della famiglia nel proprio percorso personale.

L’atleta è cresciuto a Cuba insieme ai genitori e alla nonna, figure che hanno sempre sostenuto le sue ambizioni sportive. In particolare è molto legato alla madre Milagros, che negli ultimi anni si è trasferita in Italia.

In un’intervista ha raccontato che la madre si è ambientata rapidamente nel nuovo Paese e oggi gestisce un’attività commerciale avviata grazie al supporto del figlio. Anche la nonna occupa un posto speciale nella sua vita, tanto da essere comparsa nel video con cui è stata annunciata la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Il forte legame con la famiglia continua ancora oggi a rappresentare uno dei punti di riferimento più importanti per il campione azzurro, che non perde occasione per sottolineare quanto il sostegno ricevuto sia stato fondamentale nella sua crescita umana e professionale.