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Racconto di una notte cambia giorno: ecco quando va in onda da metà settembre

Mattia Gaglio31 Agosto 2026
Spoiler Racconto di una notte 11 giugno 2026
Mahir e Canfeza di Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)
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A partire da metà settembre, la soap turca Racconto di una notte dovrebbe approdare al giovedì sera su Mediaset, dove troverà sulla sua strada un avversario molto forte: Doc – Nelle tue mani 4, la fiction di Rai 1 con Luca Argentero.

Una scelta tutt’altro che casuale: Mediaset sembra voler puntare sempre di più sulle produzioni turche anche in prima serata, cercando di conquistare pubblico e soprattutto di mettere pressione alle fiction Rai.

Da una parte, quindi, il pubblico affezionato alle storie turche; dall’altra, una delle serie più amate della televisione italiana.

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La vera partita si giocherà però con gli ascolti. Racconto di una notte riuscirà a reggere il confronto con Doc 4?

Lo scopriremo da metà settembre, quando questa nuova sfida del prime time entrerà nel vivo. Una cosa è certa: Mediaset continuerà a puntate sulle Serie Tv anche in autunno, complice il grande successo riscontrato in estate.

Mattia Gaglio31 Agosto 2026