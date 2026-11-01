Racconto di una notte arriva una puntata extra-large: ecco quando

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Racconto di una notte è tra le serie tv più seguite dal pubblico italiano. Ogni domenica, le puntate sono viste da quasi 2 milioni di telespettatori con uno share vicino al 20%. Numeri davvero importanti che ne fanno della serie tv una delle rivelazioni del palinsesto. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di continuare a puntare sulla dizi turca, che si appresta a chiudere i battenti tra non molte settimane. Domenica 8 novembre andrà in onda subito dopo La ruota della fortuna una nuova puntata puntata extra-large di Racconto di una notte dove sono attesi diversi colpi di scena. La storia di Mahir e Canfeza avrà il compito di sfidare l’agguerrita concorrenza delle altri reti come su Rai 1 dove andrà in onda le puntate finali di Libera, la fiction arrivata alla seconda stagione con Lunetta Savino.

Racconto di una notte, nuova puntata extra-large domenica 8 novembre: le anticipazioni

Domenica 8 novembre andrà in onda una nuova puntata extra-large di Racconto di una notte. Le anticipazioni del nuovo appuntamento serale in programma dalle ore 22:00 sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Mahir si precipiterà alla villa in seguito al malore avuto da suo nonno. Una volta arrivato, il poliziotto scoprirà che Ferman è stato rapito. Il protagonista inoltre incontrerà Seref, giunto a chiedere la mano di sua madre. I due uomini inizieranno a litigare furiosamente, tanto che Seref avrà uno svenimento. Mahir, intanto, organizzerà un’operazione per salvare Ferman. Il giovane scoprirà che l’uomo ha finto di essere sequestrato per storcere del denaro al padre dopo che gli aveva bloccato il conto corrente. Infine Canfeza giungerà da Ferman in automobile con Sureyya e Afet.

Mahir di Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)