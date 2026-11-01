Manfredonia, allerta meteo: attivato il COC di Protezione Civile
Manfredonia, allerta meteo: attivato il COC di Protezione Civile
📍Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che, con Ordinanza Sindacale n. 68 del 1° novembre 2026, è stata disposta l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile.
Il provvedimento fa seguito al messaggio di allerta diramato dalla Protezione Civile della Regione Puglia, che colloca il territorio di Manfredonia in allerta arancione, a partire dalle ore 6:00 di lunedì 2 novembre e per le successive 18 ore, per rischio idrogeologico, temporali e vento.
L’attivazione del C.O.C. consentirà di coordinare le attività di monitoraggio del territorio attraverso le strutture tecniche e amministrative comunali, al fine di garantire un costante presidio.
Si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare le ordinarie misure di prudenza, prestando particolare attenzione negli spostamenti e in prossimità di aree potenzialmente esposte a fenomeni meteorologici intensi.
Il Comune continuerà a seguire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e a fornire eventuali aggiornamenti attraverso i propri canali istituzionali.