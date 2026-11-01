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Manfredonia-Melfi, Rania: “Dobbiamo sempre migliorare e lavorare bene”

“Quella di oggi è stata una bella vittoria, non era facile, sapevamo che il Melfi veniva a pressarci forte” così il vice di Ciaramella, mister Rania ai microfoni del club

“L’espulsione ci ha dato una mano e ci ha agevolato. Dopo aver trovato i gol è stato più semplice, ma noi siamo stati bravi a gestirla. Oggi abbiamo visto un buon Manfredonia, tra primo e secondo tempo ci siamo detti di non perdere la concentrazione, c’era il rischio di un calo”.

Balba e Giacchino titolari: “Tutti devono farsi trovare pronti, per noi è importante. Oggi è stato così”.

“Dobbiamo sempre fare meglio, possiamo ancora migliorare. Dobbiamo spingere sempre di più”.