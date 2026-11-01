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Manfredonia-Melfi, Carullo: “Partita quasi perfetta”

Ha parlato ai microfoni del club sipontino Gioacchino Carullo, laterale difensivo del Manfredonia, autore di un gol e di un assist nella gara vinta 3-0 contro il Melfi.

“Abbiamo fatto una partita quasi perfetta, concedendo poco all’avversario. Dobbiamo continuare su questa strada, cercando di migliorare soprattutto il rendimento in trasferta. Il Melfi vale più della classifica che ha in questo momento, noi siamo stati bravi a sbloccarla su palla inattiva”.

“Siamo tutti importanti, Balba e Giacchino oggi hanno fatto una grande gara. Possiamo fare qualcosa di importante. Lavoriamo bene tra di noi, a Manfredonia c’è un ambiente sano e piacevole” ha dichiarato il terzino sipontino.

“Finalmente torneranno presto i tifosi sugli spalti, non vediamo l’ora! Ora testa ad Aversa, le trasferte campane sono tutte complicate”.