Racconti Gay E Bisex Su Kindle, Kobo, Amazon Books

Sei alla ricerca di un racconto gay da leggere online? Scopri subito la selezione dello scrittore gay Edward Dust, storie omosessuali per tutti i gusti, da quelle più romantiche a quelle più hot ed erotiche

Racconti gay e bisex

Se fai parte della comunità lgbt, visita immediatamente il sito RACCONTI GAY, dove potrai trovare storie mozzafiato, con personaggi fuori dalle righe ed unici.

Storie bisex di self discovery della propria sessualità

Situazioni bollenti, inaspettate ed hot

Racconti gay e bisex pieni di colpi di scena

Presenti su tutti gli store: Amazon Kindle, Kobo, Apple Books, e tanti altri

Inseriti nella Newsletter “Libri lgbt”

Romanzi consigliati per adulti gay, o anche donne e uomini eterosessuali che vogliono passare qualche ora alla scoperta di un mondo diverso dal loro. Relazioni gay a volte piene di sentimenti e vero amore esclusivo, altre volte situazioni piccanti e sconcertanti segreti erotici.

Storie per tutti i gusti, dalla persona più romantica a quella che va dritto al sodo, con alternanza fra scene hot e dialoghi in cui i protagonisti si mostrano per quello che sono.

Storie a volte bizzarre, a volte fantasy, ma sempre lgbt.

Se sei uno scrittore, inviaci i tuoi racconti lgbt , potrebbero essere pubblicati dallo stesso editore di Edward Dust, CF EDITORE!

FIAMME E SOSPIRI Volume 1 è disponibile GRATUITAMENTE su tutti gli store, così come NOTTI PROIBITE A NEW YORK, romanzi lgbt disponibili su amazon kindle, kobo, apple books e altri store.

MAGIA E PASSIONE, invece, è una storia che parla di magia nera e bianca, e della lotta di un ventenne per afformarsi nell’Accademia di Magia, dove conosce un preside estremamente hot e un tutor molto carino che però è fidanzato con una ragazza. Nonostante questo il loro rapporto si intensificherà, portando a situazioni misteriose ed hot