Sport Manfredonia
Questo Manfredonia è più forte delle avversità: 1-0 al Bisceglie
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Questo Manfredonia è più forte delle avversità: 1-0 al Bisceglie
MANFREDONIA – Tre punti pesantissimi in un Miramare deserto per il Manfredonia che batte l’ormai ex vice-capolista Bisceglie e vola in classifica a ridosso della zona playoff.
A decidere la gara un gol di Santarpia al 18′ che sfrutta una sponda di Kapur sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Nella ripresa doppio legno, di Ievolella prima e dello stesso Santarpia poi, ma il risultato non cambia: il Manfredonia vince e convince ancora una volta.
Sperando che la città possa, quanto prima, tornare a godere dello sport e di questa magnifica squadra…