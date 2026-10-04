Sport Manfredonia

Questo Manfredonia è più forte delle avversità: 1-0 al Bisceglie

Redazione4 Ottobre 2026
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Questo Manfredonia è più forte delle avversità: 1-0 al Bisceglie

MANFREDONIA – Tre punti pesantissimi in un Miramare deserto per il Manfredonia che batte l’ormai ex vice-capolista Bisceglie e vola in classifica a ridosso della zona playoff.

A decidere la gara un gol di Santarpia al 18′ che sfrutta una sponda di Kapur sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa doppio legno, di Ievolella prima e dello stesso Santarpia poi, ma il risultato non cambia: il Manfredonia vince e convince ancora una volta.

Sperando che la città possa, quanto prima, tornare a godere dello sport e di questa magnifica squadra…

Redazione4 Ottobre 2026