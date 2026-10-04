Sport Capitanata
Blitz del Foggia in trasferta: 0-2 al Cosenza
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Blitz del Foggia in trasferta: 0-2 al Cosenza
La migliore versione di una squadra in trasferta si è vista a Cosenza: il Foggia, tosto e cinico, supera i padroni di casa con il risultato di 2-0.
Ravasio sblocca la gara al 54’ con una splendida mezza rovesciata, Petito chiude i conti al 95’ in contropiede.
Sono tre punti pesantissimi per la squadra di Auteri che ora guarda il proseguo del campionato con meno affanno e maggiore serenità.