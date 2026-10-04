Genitori di Chiara Poggi, chi sono Rita Preda e Giuseppe Poggi: la famiglia segnata dal delitto di Garlasco

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Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, continua a segnare profondamente la vita dei genitori di Chiara Poggi, Rita Preda e Giuseppe Poggi. Da quasi vent’anni, la coppia vive tra dolore, riserbo e una lunga battaglia giudiziaria che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, l’ex fidanzato della figlia. Rita e Giuseppe hanno scelto una vita lontana dai riflettori, intervenendo solo quando necessario per difendere la memoria di Chiara e proteggere il figlio Marco dalle speculazioni mediatiche che, negli anni, hanno riaperto più volte il caso.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi sono davvero i genitori di Chiara Poggi e come hanno affrontato questi anni?

Rita Preda: la madre di Chiara, una donna riservata che custodisce la memoria della figlia

Rita Preda, conosciuta anche come Rita Preda Poggi, ha lavorato per molti anni come impiegata presso l’ufficio tributi del Comune di Gropello . Ha cresciuto i suoi due figli, Chiara e Marco, in una quotidianità semplice e familiare, lontana dai clamori mediatici. Il 13 agosto 2007, mentre lei e il marito erano fuori casa, la loro vita cambia per sempre. Da quel momento, Rita sceglie il silenzio come forma di protezione: parla poco, interviene solo quando sente che la memoria della figlia rischia di essere travolta da notizie distorte o da nuove indagini che riaprono ferite mai chiuse.

In una recente testimonianza pubblica, ha raccontato che la stanza di Chiara è rimasta intatta, con i suoi oggetti personali al loro posto, come se la giovane potesse rientrare da un momento all’altro. Un gesto che non nasce dalla nostalgia, ma dal bisogno di custodire un legame che continua a vivere nella casa di famiglia. Rita affronta ogni anniversario con discrezione, partecipando alle commemorazioni senza cercare visibilità. La sua figura è diventata un simbolo di dignità e silenzio, una madre che difende la memoria della figlia con fermezza e rispetto.

Giuseppe Poggi: il padre di Chiara, una presenza costante nella battaglia per la verità

Accanto a Rita c’è Giuseppe Poggi, ex impiegato e in passato titolare di una piccola impresa agricola . Anche lui ha scelto la riservatezza come forma di difesa, evitando polemiche e apparizioni superflue. Giuseppe vive il dolore con compostezza. Durante il lungo processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, ha partecipato alle udienze con discrezione, mantenendo sempre un atteggiamento rispettoso ma determinato.

Negli anni, lui e Rita hanno difeso il figlio Marco, spesso coinvolto suo malgrado nelle speculazioni mediatiche legate alle riaperture delle indagini. La coppia ha sempre chiesto rispetto, ricordando che dietro ogni titolo di giornale c’è una famiglia che continua a vivere nel dolore. Giuseppe interviene solo quando necessario, soprattutto per ribadire la necessità di giustizia e per proteggere la memoria della figlia da interpretazioni distorte o da ricostruzioni che non rispecchiano la verità dei fatti.

Una famiglia che resiste: dolore, dignità e una battaglia che non si spegne

La storia dei genitori di Chiara Poggi non è solo la storia di un delitto. È la storia di una famiglia che resiste. Rita e Giuseppe hanno affrontato un iter giudiziario lungo e complesso, che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi nel 2015, dopo anni di indagini, perizie e ricorsi . Negli anni, la coppia ha mantenuto una posizione chiara: difendere la memoria della figlia, proteggere il figlio Marco e non alimentare speculazioni. Anche quando nuove indagini hanno coinvolto altre persone, come nel caso di Andrea Sempio, Rita e Giuseppe hanno scelto di non costituirsi parte civile, spiegando di non voler avanzare pretese economiche verso persone che ritengono innocenti.