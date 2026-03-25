Questo elettrodomestico consuma quanto 65 frigoriferi: ecco perché fa salire la bolletta

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Negli ultimi mesi, complice l’aumento dei costi dell’energia, cresce l’attenzione verso i consumi domestici. Tra bollette sempre più alte e necessità di risparmiare, molti si chiedono quale sia davvero l’elettrodomestico che pesa di più sui consumi.

La risposta sorprende: non è il frigorifero, come si potrebbe pensare, ma il forno elettrico. E secondo alcune stime, durante il suo utilizzo può arrivare a consumare quanto 65 frigoriferi accesi contemporaneamente.

Ma cosa significa davvero questo dato? E quanto incide realmente sulla bolletta?

Il forno elettrico: il vero “nemico” dei consumi

Il forno elettrico è uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle case moderne, ma anche uno dei più energivori.

Il motivo è semplice: per funzionare deve raggiungere temperature molto elevate in poco tempo. Questo richiede un grande assorbimento di energia, soprattutto nella fase iniziale di riscaldamento.

Secondo i dati, un forno può arrivare a picchi di circa 2.500 watt, mentre un frigorifero moderno consuma circa 38 watt quando il compressore è in funzione.

Da qui nasce il famoso confronto: dividendo i consumi si arriva a un valore pari a circa 65 frigoriferi.

Attenzione però: si tratta di un paragone teorico, utile a rendere l’idea, ma che non riflette il consumo reale nel lungo periodo.

Perché il confronto con il frigorifero è fuorviante

Il frigorifero è spesso considerato uno degli elettrodomestici più costosi in termini energetici, ma c’è una differenza fondamentale rispetto al forno:

il frigorifero è acceso 24 ore su 24

il forno viene utilizzato solo per periodi limitati

Questo significa che, anche se il forno ha picchi di consumo molto elevati, il suo impatto complessivo può essere inferiore rispetto a un elettrodomestico sempre in funzione.

In effetti, il rapporto reale cambia completamente: un’ora di forno può equivalere a circa due giorni di utilizzo del frigorifero.

Questo dato aiuta a comprendere meglio come interpretare il confronto dei “65 frigoriferi”.

Come funzionano i consumi degli elettrodomestici

Per capire davvero quanto si consuma, bisogna considerare due fattori principali:

la potenza (watt)

il tempo di utilizzo

Il forno elettrico consuma molto perché lavora a temperature elevate e deve mantenere costante il calore. Il frigorifero, invece, lavora a cicli: si attiva e si spegne per mantenere la temperatura interna stabile.

Entrambi gli elettrodomestici funzionano quindi in modo “intelligente”, ma con obiettivi opposti: uno produce calore, l’altro lo sottrae.

Questo spiega perché il forno ha picchi elevati, mentre il frigorifero ha consumi più distribuiti nel tempo.

Come ridurre i consumi del forno elettrico

Se il forno è tra gli elettrodomestici che consumano di più, la buona notizia è che esistono strategie semplici per ridurre l’impatto sulla bolletta.

Ecco alcune buone pratiche:

evitare temperature troppo alte quando non necessario

sfruttare il calore residuo spegnendo il forno in anticipo

limitare l’apertura dello sportello durante la cottura

utilizzare la funzione ventilata, che riduce i tempi

Anche piccoli accorgimenti possono fare la differenza nel lungo periodo.

Qual è davvero l’elettrodomestico che consuma di più?

Non esiste una risposta unica. Tutto dipende dalle abitudini quotidiane.

Il forno consuma molto in poco tempo

Il frigorifero consuma poco ma continuamente

Altri elettrodomestici (come asciugatrice e climatizzatore) possono incidere in modo significativo

Per questo motivo, il vero risparmio energetico passa da una gestione consapevole dell’intera casa.

Bollette e consumi: cosa tenere sotto controllo

Capire quali elettrodomestici incidono di più è fondamentale per ridurre i costi.

Il caso del forno elettrico dimostra quanto i picchi di consumo possano influire sulla spesa energetica, anche se per periodi limitati.

Monitorare l’utilizzo, scegliere elettrodomestici efficienti e adottare comportamenti più attenti può aiutare a contenere le bollette senza rinunciare al comfort.