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Questo elettrodomestico consuma quanto 65 frigoriferi: ecco perché fa salire la bolletta

Natalia Piemontese25 Marzo 2026
qual è l’elettrodomestico che consuma di più in casa
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Negli ultimi mesi, complice l’aumento dei costi dell’energia, cresce l’attenzione verso i consumi domestici. Tra bollette sempre più alte e necessità di risparmiare, molti si chiedono quale sia davvero l’elettrodomestico che pesa di più sui consumi.

La risposta sorprende: non è il frigorifero, come si potrebbe pensare, ma il forno elettrico. E secondo alcune stime, durante il suo utilizzo può arrivare a consumare quanto 65 frigoriferi accesi contemporaneamente.

Ma cosa significa davvero questo dato? E quanto incide realmente sulla bolletta?

Il forno elettrico: il vero “nemico” dei consumi

Il forno elettrico è uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle case moderne, ma anche uno dei più energivori.

Il motivo è semplice: per funzionare deve raggiungere temperature molto elevate in poco tempo. Questo richiede un grande assorbimento di energia, soprattutto nella fase iniziale di riscaldamento.

Secondo i dati, un forno può arrivare a picchi di circa 2.500 watt, mentre un frigorifero moderno consuma circa 38 watt quando il compressore è in funzione.

Da qui nasce il famoso confronto: dividendo i consumi si arriva a un valore pari a circa 65 frigoriferi.

Attenzione però: si tratta di un paragone teorico, utile a rendere l’idea, ma che non riflette il consumo reale nel lungo periodo.

Perché il confronto con il frigorifero è fuorviante

Il frigorifero è spesso considerato uno degli elettrodomestici più costosi in termini energetici, ma c’è una differenza fondamentale rispetto al forno:

  • il frigorifero è acceso 24 ore su 24
  • il forno viene utilizzato solo per periodi limitati

Questo significa che, anche se il forno ha picchi di consumo molto elevati, il suo impatto complessivo può essere inferiore rispetto a un elettrodomestico sempre in funzione.

In effetti, il rapporto reale cambia completamente: un’ora di forno può equivalere a circa due giorni di utilizzo del frigorifero.

Questo dato aiuta a comprendere meglio come interpretare il confronto dei “65 frigoriferi”.

Come funzionano i consumi degli elettrodomestici

Per capire davvero quanto si consuma, bisogna considerare due fattori principali:

  • la potenza (watt)
  • il tempo di utilizzo

Il forno elettrico consuma molto perché lavora a temperature elevate e deve mantenere costante il calore. Il frigorifero, invece, lavora a cicli: si attiva e si spegne per mantenere la temperatura interna stabile.

Entrambi gli elettrodomestici funzionano quindi in modo “intelligente”, ma con obiettivi opposti: uno produce calore, l’altro lo sottrae.

Questo spiega perché il forno ha picchi elevati, mentre il frigorifero ha consumi più distribuiti nel tempo.

Come ridurre i consumi del forno elettrico

Se il forno è tra gli elettrodomestici che consumano di più, la buona notizia è che esistono strategie semplici per ridurre l’impatto sulla bolletta.

Ecco alcune buone pratiche:

  • evitare temperature troppo alte quando non necessario
  • sfruttare il calore residuo spegnendo il forno in anticipo
  • limitare l’apertura dello sportello durante la cottura
  • utilizzare la funzione ventilata, che riduce i tempi

Anche piccoli accorgimenti possono fare la differenza nel lungo periodo.

Qual è davvero l’elettrodomestico che consuma di più?

Non esiste una risposta unica. Tutto dipende dalle abitudini quotidiane.

  • Il forno consuma molto in poco tempo
  • Il frigorifero consuma poco ma continuamente
  • Altri elettrodomestici (come asciugatrice e climatizzatore) possono incidere in modo significativo

Per questo motivo, il vero risparmio energetico passa da una gestione consapevole dell’intera casa.

Bollette e consumi: cosa tenere sotto controllo

Capire quali elettrodomestici incidono di più è fondamentale per ridurre i costi.

Il caso del forno elettrico dimostra quanto i picchi di consumo possano influire sulla spesa energetica, anche se per periodi limitati.

Monitorare l’utilizzo, scegliere elettrodomestici efficienti e adottare comportamenti più attenti può aiutare a contenere le bollette senza rinunciare al comfort.

Natalia Piemontese25 Marzo 2026
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