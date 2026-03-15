ManfredoniaStoria

Questo è stato un passato esempio che porto ancora oggi nel mio tempo

Claudio Castriotta15 Marzo 2026
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Questo è stato un passato esempio che porto ancora oggi nel mio tempo

Manfredonia – Qui siamo intorno al 1955 ,in pieno anno nuovo appena scoccato .C’era  

 l’ usanza del tempo dell’epoca. Giorno 1° del mese di gennaio.

La mattina, ci si andava a fare la passeggiata per il Corso ,ovviamente vestiti a festa l’anno appena arrivato affollava la gente per strada e nell’aria festiva.

Era diciamo un’antica  regola quella di farsi scattare la foto ricordo ogni anno e darsi gli auguri scambiando  le foto .

L’ Inverno freddo con il sole metteva tepore alle famiglie, dietro la foto scrivevano una dedica ricordo.

Dopo la foto passeggiavano tranquillamente,si respirava la povertà ,ma la grazia e la speranza era tanta.

Pochi anni fa, successe che mia suocera la signora a destra,  mentre alla sinistra la cugina . Si ammalo’ improvvisamente in modo pesante ,che in pochi mesi,  se la portò via con una forma di leucemia che non li dette scampo .

E ricordo perchè stamattina che è domenica e siamo al mese di marzo ,mi trovo questa foto,e ricordo pure quando una settimana prima di morire la regalò  a mia figlia .Questo è stato un tempo che ho conservo nel mio cuore.❤️

Foto e testo di Claudio Castriotta 

Claudio Castriotta15 Marzo 2026
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