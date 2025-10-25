[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa sera Rosario Didonna al Maiorano, una serata dedicata all’autenticità del gusto

Sabato 25 ottobre, il Maiorano Boutique Hotel di Manfredonia ospiterà Rosario Didonna, protagonista di un evento che celebra la cultura enogastronomica attraverso gusto, tradizione e identità.

Imprenditore e gastronomo tra i più stimati del panorama regionale, Didonna porterà al Maiorano la sua visione autentica della cucina: quella che nasce dal rispetto per la materia prima e dall’amore per la propria terra.

La serata, organizzata in collaborazione con ‘U Vulesce e Didonna Generi Alimentari, si terrà al Santè, il ristorante del Maiorano Boutique Hotel — aperto ogni giorno anche al pubblico esterno — guidato dall’Executive Chef Stefano De Iuliis.

Con questo evento, il Maiorano Boutique Hotel rinnova il proprio impegno nel valorizzare il territorio e le sue eccellenze, intrecciando ospitalità, cultura e gastronomia in un’esperienza che unisce raffinatezza e autenticità.

Ticket d’ingresso 35 euro

Show cooking con spaghetti all’assassina.

Show cooking con Chef De Iuiis: risotto con gorgonzola DOP Brusati – Selezione Didonna.

Degustazione di Gorgonzola DOP Brusati – Selezione Didonna – e i panificati del Maiorano.

Degustazione di Crudo di Parma Specialist Riserva DOP con il tagliatore professionista e i panificati del Maiorano.

Live Show con Nino il Re del Nodino (latticini freschi).

Degustazione dei panettoni artigianali del Maiorano – un’anteprima esclusiva del Natale, e della pasticceria secca.

Vini Calafuria & Terre di Maria.

Vilyl & DJ Set con DJ Dave & Dj Cammello

Info e prenotazione: +39 345 870 4031

Viale Eunostides 20, Manfredonia (FG)

Posti limitati