Quarto Grado, anticipazioni puntata del 18 settembre

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Stasera 18 settembre torna su Retequattro Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata, in onda dalle 21.30, sarà dedicata ad alcuni dei principali casi di cronaca ancora al centro dell’attenzione. In primo piano ci sarà ancora una volta il delitto di Garlasco, con nuovi elementi sulle posizioni di Andrea Sempio e Alberto Stasi. Particolare attenzione sarà riservata alla perizia psicologica del professor Catanesi su Sempio. La trasmissione analizzerà inoltre gli sviluppi dell’istanza di revisione del processo ad Alberto Stasi. Spazio anche all’omicidio di Pierina Paganelli, a tre mesi dall’assoluzione di Louis Dassilva. Gli investigatori sono infatti tornati nuovamente sul luogo del delitto per effettuare ulteriori accertamenti. Nel corso della serata si parlerà anche della profanazione della tomba di Pamela Genini. Al centro dell’approfondimento ci saranno il ruolo di Francesco Dolci e il possibile movente economico. Una nuova serata, dunque, dedicata ai grandi gialli della cronaca italiana e ai loro ultimi sviluppi.

Garlasco, Paganelli e Genini: gli aggiornamenti

Il caso di Garlasco torna inevitabilmente al centro della nuova puntata di Quarto Grado. La vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, continua infatti a essere seguita attraverso gli sviluppi dell’inchiesta che coinvolge Andrea Sempio e attraverso le iniziative giudiziarie riguardanti Alberto Stasi.

Per quanto riguarda Andrea Sempio, l’attenzione della trasmissione sarà rivolta in particolare alla perizia psicologica affidata al professor Catanesi. Si tratta di uno degli elementi che il programma intende approfondire per fare il punto sulla posizione dell’uomo, già da tempo tornata sotto i riflettori nell’ambito delle nuove indagini.

Parallelamente, Quarto Grado seguirà gli sviluppi relativi ad Alberto Stasi e all’istanza di revisione del processo presentata davanti alla Corte d’Appello di Brescia. Stasi è stato condannato definitivamente per l’omicidio di Chiara Poggi e la vicenda giudiziaria continua a essere oggetto di approfondimenti e nuove iniziative.

Il programma metterà quindi a confronto i diversi aspetti della vicenda, concentrandosi sugli elementi investigativi e giudiziari che continuano ad alimentare l’attenzione sul caso.

Un altro spazio importante sarà dedicato a Pierina Paganelli. Gli investigatori sono tornati nuovamente sul luogo dell’omicidio, riportando l’attenzione su una vicenda che negli ultimi mesi ha conosciuto importanti sviluppi giudiziari.

Il nuovo sopralluogo arriva a tre mesi dall’assoluzione di Louis Dassilva, elemento che rende particolarmente significativo il ritorno degli investigatori sulla scena del delitto. La trasmissione analizzerà quindi ciò che è emerso dagli ultimi accertamenti e gli interrogativi che rimangono ancora aperti sull’omicidio della pensionata.

Il caso Paganelli rappresenta ormai uno dei filoni ricorrenti di Quarto Grado, che negli ultimi anni ha seguito da vicino l’inchiesta, le ricostruzioni investigative e il percorso giudiziario della vicenda.

Gli ospiti di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Ad accompagnare Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nel corso della serata ci sarà un ampio parterre di ospiti. Sono annunciati Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi. L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 18 settembre alle 21.30 su Retequattro.

Chiara Poggi sorridente (Fonte: Google)

FONTI:

Mediaset Infinity

MegaModo