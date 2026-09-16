Sposi travolti a Venezia, la vicina: «Ho visto Sean uscire alle 5:30»

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Una tragedia che ha sconvolto Venezia e che ora gli inquirenti hanno il compito di ricostruire anche attraverso le testimonianze di chi conosceva la giovane coppia. Sean Michieli, 25 anni, e Gabriella Querino, 26, erano marito e moglie, sposati da appena tre mesi. Sabato 12 settembre il loro barchino ha avuto un tragico scontro con un taxi acqueo nel canale di Tessera. Sean è stato soccorso in condizioni disperate ed è poi morto all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Per giorni i soccorritori hanno cercato Gabriella nelle acque della laguna. Hanno infine recuperato Il corpo della giovane martedì 15 settembre nella zona di Campalto. A fornire un nuovo elemento sulla mattina della tragedia è stata una vicina di casa della coppia. La donna ha raccontato di aver visto Sean uscire di casa molto presto, prima dell’alba. Una testimonianza che conferma almeno in parte la ricostruzione degli spostamenti della coppia. Intanto la Procura di Venezia indaga per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

«Alle 5:30 ho visto Sean uscire»

A raccontare quei momenti è stata Carmelina, vicina di casa di Sean e Gabriella, intervenuta nella trasmissione “Dentro la Notizia”. La donna ha spiegato di essersi affacciata alla finestra intorno alle 5:30 e di aver visto Sean uscire da solo.

«L’ho visto salire sul suo barchino da solo e partire subito», ha raccontato la vicina, spiegando che il giovane era solito uscire molto presto quando doveva andare a pescare. Secondo la sua testimonianza, Sean appariva di fretta, ma non aveva comportamenti particolari rispetto agli altri giorni.

La donna ha inoltre precisato di essere stata ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti e di essere certa di aver visto il ragazzo prima sulla riva e poi salire sull’imbarcazione. La testimonianza, tuttavia, si inserisce in un quadro investigativo ancora da completare: secondo le ricostruzioni degli inquirenti e dei familiari, anche Gabriella si trovava sul barchino quando avvenne lo scontro.

La tragedia nel canale di Tessera

L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 del mattino di sabato 12 settembre nel canale di Tessera, lungo la rotta che collega Venezia all’aeroporto Marco Polo. Il piccolo barchino della coppia si è scontrato con un taxi acqueo, affondando rapidamente. Sean è stato recuperato e trasportato in ospedale, ma le gravissime lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo.

Per quattro giorni sono proseguite invece le ricerche di Gabriella, con sommozzatori, elicotteri e mezzi dei vigili del fuoco. Martedì mattina il corpo della 26enne è stato individuato in acqua nella zona di Campalto da un passante e successivamente recuperato dai soccorritori.

La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico nei confronti del conducente del taxi acqueo. Restano da chiarire con precisione le responsabilità e la dinamica dell’impatto, mentre gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e altri elementi utili all’inchiesta.

Fonte: Facebook

FONTI:

TGCOM24

RaiNews