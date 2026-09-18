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Buone indicazioni per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia nel primo test stagionale

Si è disputata la prima amichevole stagionale della Vitulano Drugstore Basket Manfredonia, impegnata al PalaRusso contro il CUS Foggia Basket, formazione di Serie C.

Un test importante dopo una settimana di preparazione in vista del prossimo campionato di Serie D Puglia. Una gara utile per mettere minuti nelle gambe e verificare il lavoro svolto in allenamento.

Buone indicazioni per coach Carano, con il gruppo che ha mostrato entusiasmo, impegno e voglia di crescere. Al di là del risultato, l’amichevole ha rappresentato un’importante occasione per consolidare gli equilibri di squadra e rafforzare lo spirito del gruppo.

Il percorso è appena iniziato, ma la Vitulano Drugstore continua a costruire, insieme.

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