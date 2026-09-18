Torna il Festival del Nerd a Manfredonia
Torna il Festival del Nerd a Manfredonia
Due giornate dedicate a fumetti, cosplay, gaming, anime, manga, videogiochi e cultura pop. Il Festival del Nerd arriva a Manfredonia, in Piazza Papa Giovanni XXIII, con Area Food, Area Mercato, Area Fumetto, l’Area Pro dedicata ai fumettisti emergenti e il concertone finale. Ingresso gratuito, sabato 26 e domenica 27 settembre 2026. Ti aspettiamo.
Piazza Papa Giovanni XXIII diventa un villaggio nerd per due giornate: si mangia, si compra, si disegna, si gioca e si chiude in musica.
Area Food
Food truck e street food per tutte e due le giornate, con posti dove fermarsi a mangiare.
Area Mercato
Stand di negozi, artigiani e collezionisti: fumetti, manga, carte, gadget e stampe.
Area Fumetto
Autori, disegnatori e case editrici, con firmacopie, tavole originali e incontri.
Area Pro
Lo spazio dei fumettisti emergenti, per esporre il proprio lavoro e farsi notare.
Nerd Experience
Le associazioni del territorio con giochi, laboratori e attività gratuite, aperte a tutti.
Concertone finale
Il gran finale sul palco principale, con il concerto che chiude le due giornate.