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Torna il Festival del Nerd a Manfredonia

Due giornate dedicate a fumetti, cosplay, gaming, anime, manga, videogiochi e cultura pop. Il Festival del Nerd arriva a Manfredonia, in Piazza Papa Giovanni XXIII, con Area Food, Area Mercato, Area Fumetto, l’Area Pro dedicata ai fumettisti emergenti e il concertone finale. Ingresso gratuito, sabato 26 e domenica 27 settembre 2026. Ti aspettiamo.

Piazza Papa Giovanni XXIII diventa un villaggio nerd per due giornate: si mangia, si compra, si disegna, si gioca e si chiude in musica.

Area Food

Food truck e street food per tutte e due le giornate, con posti dove fermarsi a mangiare.

Area Mercato

Stand di negozi, artigiani e collezionisti: fumetti, manga, carte, gadget e stampe.

Area Fumetto

Autori, disegnatori e case editrici, con firmacopie, tavole originali e incontri.

Area Pro

Lo spazio dei fumettisti emergenti, per esporre il proprio lavoro e farsi notare.

Nerd Experience

Le associazioni del territorio con giochi, laboratori e attività gratuite, aperte a tutti.

Concertone finale

Il gran finale sul palco principale, con il concerto che chiude le due giornate.