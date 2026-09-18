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Mercoledì 23 settembre: ecco la prima vera botta d’autunno

Tra la serata di martedì 22 e soprattutto mercoledì 23 settembre, le correnti di Bora e Tramontana riusciranno a scivolare verso il nostro Paese, portando con sé un’aria sensibilmente più fresca. Il versante adriatico sarà il settore più esposto: qui il calo termico sarà netto e accompagnato da qualche rovescio passeggero, fenomeni rapidi ma sufficienti a segnalare un cambio d’aria evidente.

Lo scrive Alessio Grosso su MeteoLive.

Chiaramente non arriverà di colpo il freddo, ma la temperatura andrà di qualche grado al di sotto delle medie stagionali.

L’arrivo di Bora e Tramontana potrebbe infatti preparare il terreno a un indebolimento più marcato dell’anticiclone nei giorni successivi, sia per un possibile affondo da ovest, sia per una nuova spinta fresca da nord.