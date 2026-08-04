Quartiere Ferrovia, attività interforze ad alto impatto

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QUARTIERE FERROVIA: ATTIVITA’ INTERFORZE AD ALTO IMPATTO

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha coordinato un’operazione ad alto impatto nel Quartiere Ferrovia di Foggia, con il contributo di personale dell’Arma dei Carabinieri , della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Nel corso delle operazioni, che hanno interessato anche la stazione ferroviaria, sono state identificate 170 persone, controllati 55 veicoli e sono state effettuate verifiche presso 4 attività commerciali, risultate in regola.

All’esito del servizio tre soggetti sono stati sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale; gli stessi verranno segnalati alla Prefettura di Foggia.

Un soggetto è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e per il possesso di un coltello a scatto.

Un cittadino straniero non in regola con le norme sul soggiorno è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale.