Quarta edizione del triathlon olimpico GOLD a Vieste

22 giugno 2025 Marina Piccola – Vieste

Il Comitato di Croce Rossa Italiana di Manfredonia è stato impegnato a Vieste per dare assistenza sanitaria nell’arco della giornata del 22 giugno 2025, dove si è svolto l’evento Quarta edizione del triathlon olimpico GOLD, tappa del circuito Adriatic Series.

I volontari erano operativi già dalle 06:00 per la preparazione della gara; erano ben 30, divisi tra Operatori Emergenza, che si sono adoperati per il montaggio del PMA (Posto Medico Avanzato), dove all’interno vi era il Dott. Antini e vari operatori di Croce Rossa Italiana, ed altri volontari a bordo di tre ambulanze lungo il percorso.

La giornata è stata impegnativa, sia per il numero di partecipanti che per il caldo di questi giorni; i volontari sono intervenuti in vari casi, risolti nel locale PMA (Posto Medico Avanzato) e lungo il percorso di gara dagli stessi in ambulanza.

Il Comitato di Croce Rossa Italiana di Manfredonia ringrazia il Comitato di Foggia della Croce Rossa Italiana per il prezioso supporto durante la gara di Triathlon, il montaggio del PMA (Posto Medico Avanzato) e la presenza di una loro ambulanza.

