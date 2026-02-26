Quanto guadagna Irina Shayk a Sanremo 2026: il cachet della co‑conduttrice della terza serata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non c’è red carpet internazionale che non l’abbia vista protagonista. Nel 2026, però, Irina Shayk aggiunge un tassello inatteso alla sua carriera: sarà co‑conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, giovedì 26 febbraio. L’annuncio è arrivato direttamente da Carlo Conti attraverso un reel pubblicato sui social, in cui il direttore artistico ha definito la top model russa “una delle donne più belle del mondo”.

La sua presenza porta all’Ariston un volto abituato ai riflettori globali, da Cannes al Met Gala, ma apre anche un interrogativo che da anni incuriosisce fan e addetti ai lavori: quanto guadagna Irina Shayk per una sola serata a Sanremo? E come si inserisce questo ingaggio in una carriera costruita tra sacrifici, determinazione e successi internazionali? Scopriamolo insieme.

Quanto potrebbe guadagnare Irina Shayk a Sanremo 2026: le stime sul cachet

La Rai non comunica mai ufficialmente i compensi dei co‑conduttori, ma le stime basate sulle edizioni precedenti permettono di delineare un quadro realistico. Negli ultimi anni, chi ha affiancato il conduttore sul palco dell’Ariston ha percepito un gettone compreso tra 25 e 40 mila euro per una singola serata.

Quando però entra in gioco una figura con forte richiamo internazionale, la cifra tende a salire. È accaduto con altri ospiti stranieri e potrebbe accadere anche con Irina Shayk, che porta con sé un pubblico globale e un peso mediatico superiore alla media.

Per questo motivo, gli addetti ai lavori ritengono plausibile un cachet compreso tra 35 e 50 mila euro, anche se si tratta di stime non confermate. La presenza di Irina, infatti, non è solo un elemento di spettacolo: contribuisce a rafforzare la dimensione internazionale del Festival, sempre più seguito anche fuori dall’Italia grazie alla distribuzione digitale e alla risonanza sui social.

Il compenso, però, è solo una parte del valore complessivo dell’operazione. Per una top model abituata a contratti milionari, Sanremo rappresenta soprattutto un’occasione di visibilità in un contesto diverso dal solito, capace di raggiungere un pubblico trasversale.

Una carriera costruita tra sacrifici e determinazione: il percorso di Irina Shayk

Dietro l’immagine impeccabile che sfila sui tappeti rossi c’è una storia molto diversa. Irina Shayk, nata nel 1986 a Yemanzhelinsk, in un piccolo villaggio minerario dell’ex Unione Sovietica, è cresciuta in un appartamento di 24 metri quadri insieme ai genitori e alla sorella.

La morte del padre, quando Irina aveva solo 14 anni, ha cambiato tutto. La madre ha iniziato a lavorare giorno e notte per mantenere la famiglia e Irina ha capito presto di dover contribuire come poteva.

Prima di diventare una delle modelle più richieste al mondo, ha lavorato per pochi dollari l’ora, ha coltivato l’orto con la sorella e ha vissuto periodi difficili. A 19 anni ha deciso di rischiare tutto e partire per Parigi senza soldi e senza conoscere l’inglese.

In quegli anni le dicevano che era “troppo sexy” per la moda dell’epoca, dominata da fisici filiformi. Qualcuno insinuava ritocchi estetici, ma lei rispondeva con una frase che racconta bene quel periodo: non aveva nemmeno i soldi per mangiare, figuriamoci per rifarsi.

La svolta è arrivata con la campagna Intimissimi e, soprattutto, con la copertina di Sports Illustrated Swimsuit Issue del 2011, che l’ha consacrata come prima modella russa a ottenere quel traguardo. Da lì in avanti, la sua carriera è decollata tra passerelle, campagne globali e collaborazioni con brand come Armani Exchange.

Perché la presenza di Irina Shayk è importante per Sanremo 2026

La scelta di Carlo Conti di portare Irina Shayk sul palco dell’Ariston non è casuale. Il Festival, negli ultimi anni, ha ampliato la propria dimensione internazionale e la presenza di una top model di fama mondiale contribuisce a rafforzare questa direzione.

Irina porta con sé un pubblico ampio, soprattutto femminile e under 40, e una visibilità che supera i confini nazionali. La sua partecipazione, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, aggiunge un elemento di glamour che si inserisce perfettamente nella terza serata, tradizionalmente dedicata a ospiti di grande richiamo.

Il cachet stimato tra 35 e 50 mila euro riflette non solo la sua popolarità, ma anche il valore mediatico che la sua presenza garantisce al Festival. Per Sanremo è un investimento strategico, per Irina un’occasione per mostrarsi in un contesto diverso e raggiungere un pubblico nuovo.