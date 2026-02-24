Quanto costa affittare un camper 2026: prezzi e offerte per vacanze primaverili

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Viaggiare in camper è una delle esperienze più amate dagli appassionati di turismo on the road. Ma quanto costa affittare un camper nel 2026 e quali elementi influenzano il prezzo finale? In questa guida aggiornata ti spiego le tariffe medie, le variazioni stagionali e i principali costi da mettere in conto per organizzare il tuo viaggio senza sorprese.

Prezzi medi del noleggio camper in Italia

Il costo del noleggio dipende da vari fattori, tra cui stagione, durata del viaggio, tipo di veicolo e servizi inclusi. A differenza dei dati generali riferiti agli anni precedenti, oggi i prezzi sono leggermente più alti ma sempre in linea con la domanda crescente del turismo outdoor.

Tariffe indicative 2026:

Bassa Stagione (autunno/inverno): dai €70 ai €110 al giorno per camper compatti.

dai per camper compatti. Media Stagione (primavera/inizio estate): circa €90–€160 al giorno .

circa . Alta Stagione (luglio e agosto): dai €120 ai €200+ al giorno per camper di fascia media.

Per un noleggio settimanale medio, i prezzi variano tra €700 e €1.300, a seconda delle dimensioni del camper e della stagione scelta.

Esempi di prezzi per pacchetti

Alcune offerte commerciali per viaggi brevi mostrano costi chiari e reali:

Pacchetto 5 giorni in camper con km illimitati : dai €700 ai €900 per veicolo da 2 a 7 posti.

: dai per veicolo da 2 a 7 posti. Pacchetti speciali per ponti e festività possono partire da circa €610 per 3–5 giorni con servizi inclusi (bombola gas, WC chimico).

Cosa influisce sui costi di noleggio

Oltre al prezzo base del veicolo, ci sono altri costi da considerare per un preventivo realistico:

1. Carburante

Il diesel è una delle spese principali per chi viaggia in camper. Un viaggio di 1.000–2.000 km può facilmente aggiungere diverse centinaia di euro.

2. Pedaggi e parcheggi

Gli autostrade italiane hanno tariffe variabili, mentre sostare nei campeggi attrezzati può costare tra €30 e €60 a notte nelle stagioni di punta.

3. Deposito cauzionale e assicurazione

Molte compagnie richiedono un deposito bloccato sulla carta (generalmente €1.000–€2.000) e offrono opzioni assicurative facoltative per ridurre le franchigie.

4. Costi extra

Chilometri extra non inclusi, pulizie finali, consegna/ritiro a domicilio e accessori aggiuntivi (bike rack, barbecue) possono aumentare il totale.

Quanto costa affittare un camper: consigli per risparmiare

Per risparmiare sul noleggio del camper nel 2026, è consigliabile prenotare con anticipo o scegliere periodi fuori dall’alta stagione, quando le tariffe giornaliere sono più convenienti. Se stai programmando vacanze primaverili low cost o un viaggio per Pasqua 2026, optare per un camper con chilometri illimitati ti permette di spostarti liberamente senza costi aggiuntivi. Confrontare i preventivi di diverse compagnie di noleggio è un altro passo importante per trovare l’offerta più adatta alle tue esigenze. Infine, valutare le aree di sosta gratuite o economiche può ridurre notevolmente le spese di pernottamento, rendendo il tuo viaggio on the road ancora più conveniente e piacevole.